"De nieuwe Tom Boonen": Yves Lampaert baalt, maar heeft ook ferme woorden klaar

Bijna was het meteen raak voor Paul Magnier en Soudal-QuickStep. Het feestje ging echter niet door, want Waerensjkold was nog een beetje sneller. Ploegmaat Yves Lampaert baalde als een stekker.

Sep Vanmarcke analyseerde de sprint bij Sporza: "Paul Magnier zit in het begin van de sprint nog een beetje te ver. Hij moet nog laat aanzetten, maar is eigenlijk de snelste in de sprint."

Teleurstellende sprint

Waarop Yves Lampaert meteen duidelijk en luid zuchtte in de microfoon: "Het is een heel moeilijke sprint met die flauwe bocht. Ze komen altijd van de buitenkant en ze sluiten je wat in", aldus Lampie.

"Ik had het 's morgens nog tegen Magnier gezegd: zorg dat je niet ingesloten raakt. Als je ziet hoe snel hij er nog aankomt ... Als de meet tien meter verder ligt, dan wint hij."

Nieuwe Tom Boonen

Toch is Lampaert ook onder de indruk van zijn ploegmaat: "Hij is nog maar twintig jaar inderdaad. Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik zie er een nieuwe Tom Boonen in."

"Het is met dezelfde postuur, de flair ook. Ik wens het Paul alleszins toe, want hij is echt een hele goede kerel. Ik zeg niet dat hij hetzelfde palmares bij elkaar zal rijden, maar hij heeft veel over na een zware koers."