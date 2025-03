Glashelder wat ze bij hun ploeg denken over Van Aert en Benoot, concurrentie spreekt zich duidelijk uit over Visma

Aan duidelijkheid geen gebrek bij de aanvang van de Omloop. Visma-Lease a Bike is helder over de rollen van mannen als Van Aert en Benoot. Ondertussen bereidt de concurrentie zich voor op het feit dat Visma-Lease a Bike weer zijn volledige breedte gaat uitspelen.

Visma-Lease a Bike spreekt wel van 'kopmannen' en richt het vizier dus niet enkel op de Belgische publiekslieveling. Kan Tiesj Benoot dan ook één van die kopmannen zijn? "Ik zou Tiesj Benoot niet op gelijke hoogte zetten van Wout van Aert en Matteo Jorgenson, maar hij is zeker een pion van wie we moeten zorgen dat hij zijn krachten kan sparen voor de finale", wil Victor Campenaerts daar wel op antwoorden.

Vooral zijn capaciteiten als wegkapitein zullen van waarde zijn", voorspelt Campenaerts over Benoot. "Dat de burgemeester van Gent graag zou hebben dat ik win? Ja, ik ook", grijnst Benoot zelf dan weer. De start van de Omloop is telkens weer een thuismatch voor Benoot, die er met Campenaerts dus weer een nieuwe Belgische ploegmaat bij heeft.

Campenaerts ligt prima in de groep

"Ja, hij is al wel goed geïntegreerd in de groep", verzekert Benoot. "Het is leuk om hem erbij te hebben." Nathan Van Hooydonck is er in de omkadering bij Visma-Lease a Bike ook weer bij. "Wout heeft goed gewerkt in de winter. De Omloop blijft een voorbereiding op de Monumenten, maar hij zal zeker koersen om te winnen."

De concurrenten zijn bekend, met mannen als De Lie, Pidcock, Wellens en Philipsen. Wij legden ons oor ook te luister bij Cofidis, één van die ploegen die met Teuns in de rangen misschien kan verrassen. "We moeten het als collectief proberen. Eén tegen één zal het tegen Van Aert & co moeilijk worden", beseft Aimé De Gendt. "Ik denk wel dat ze nog iemand anders dan Van Aert naar voren zullen schuiven."

Visma kan ook winnen met verrassende naam

Niemand kan het zich dus permitteren om zich blind te staren op Van Aert. "Het zijn allemaal goeie renners bij Visma-Lease a Bike. Vorig jaar won met Tratnik ook een vrij verrassende naam. Die ploegen hebben zoveel pionnen om mee te schakelen. Dat gaat makkelijker dan bij ons."