Normaal gezien stond hij niet eens aan de start, maar toch wint hij: "Surrealistisch"

Markus Hoelgaard moest verstek laten gaan voor de Omloop Het Nieuwsblad. Geen nieuws zou u denken? Toch wel, want zijn vervanger werd de verrassende winnaar van de Omloop: Soren Waerenskjold. Opvallend en surrealistisch.

"Ja, het was niet de bedoeling dat ik de Omloop Het Nieuwsblad zou rijden", aldus de winnaar van de dag in het flashinterview bij Sporza na zijn verrassende overwinning.

Normaal gezien niet aan de start

"Normaal gezien ging ik enkel morgen starten in Kuurne-Brussel-Kuurne, omdat dat meer een sprinterskoers is dan de Omloop Het Nieuwsblad. Maar met de wind in het nadeel werd het wel een koers voor mij."

"Dit is surrealistisch", ging de Noorse dagwinnaar verder. "Het voelt heel gek aan om hier te zitten, ik ben een beetje zonder woorden. Ik ben héél erg blij en binnen een paar uren zal het wel binnensijpelen."

Grootste overwinning uit carrière

"Het plan was aan de linkerkant aan te gaan en daarna vond ik de opening. Het viel perfect en ik ben heel erg blij, want ik heb er alles aan gedaan", aldus de renner van Uno-X Mobility.

"Dit is veruit de grootste overwinning uit mijn carrière. In zo'n peloton, met al die grote namen. Het is een grote stap in de juiste richting voor mij. Ik dacht niet dat het mogelijk zou zijn, maar het kan wel."