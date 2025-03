Renaat Schotte komt met zalige anekdotes over het openingsweekend op de moto

De koers in ons land, dat is altijd genieten. Ook voor reporter Renaat Schotte op de moto was het meteen weer prijs.

Renaat Schotte zat achterop de moto om vanaf de eerste rij verslag uit te brengen van de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne.

De reporter van Sporza maakt het allemaal van heel dichtbij en veel koersliefhebbers weten zijn analyses wel heel erg goed te smaken. “Het viel me dit weekend ook op hoe creatief de toeschouwers langs de kant van de weg zijn”, klinkt het.

“Tijdens de Omloop had iemand een ‘klein’ spandoek in elkaar geknutseld voor mij. In Kuurne-Brussel-Kuurne zag ik er ook eentje. Vlak bij de taalgrens had een jong kereltje op een kartonnen bord geschreven: ‘Renaat, eentje en vitesse!’”

Schotte denkt wel de bedoeling ervan te snappen. “Waarschijnlijk een verwijzing naar een anekdote die ik had verteld over iemand die mij tijdens het WK in Leuven een pintje had aangeboden op de Wijnpers.”

Als een reporter al zo bejubeld wordt, dan moet dat wat geven voor een renner. “Het aantal keer dat ze je naam roepen, is ontelbaar. Ik kan me dan ook inbeelden wat dat doet met een renner. Her en der herkend worden, al is het voor de 10.000e keer, dat zal altijd een verschilletje maken.”