Sergeant noemt andere naam dan Visma Lease a Bike die zich zorgen moet maken: "Echt geen goed begin"

Visma Lease a Bike kende een moeilijk openingsweekend. Moeten ze zich zorgen maken over het klassieke voorjaar?

Ze hadden er bij Visma Lease a Bike duidelijk meer van verwacht. Het openingsweekend bracht niet wat men graag had willen zien. Van een drama mag geen sprake zijn.

Marc Sergeant is echter duidelijk in zijn analyse. “Ik zou mij bij Visma Lease a Bike niet veel zorgen maken”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Ze zullen er staan in april.”

Hij maakt daarvoor een opvallende vergelijking en noemt namen. Tegen dan zullen er anderen zijn volgens Sergeant die met een minder gevoel uit het weekend zullen komen.

“Arnaud De Lie had vooraf gezegd dat hij klaar was voor de Omloop, maar eerst maken hij en zijn ploeg een fout door bij zijn losgekomen spaak net voor de Valkenberg niet onmiddellijk van fiets te veranderen – dat kost hem tijd en krachten – en vervolgens moet hij op een vlak stuk zomaar lossen.”

Bij Lotto mogen zich wel zorgen maken. “Het is onzin om De Lie na die ene wedstrijd af te schrijven, maar wat ik vorig jaar al een paar keer heb geschreven, blijft meer dan ooit overeind. De Lie moet veel constanter worden. Dan is dit echt geen goed begin.”