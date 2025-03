Visma Lease a Bike verliest weddenschap met Wout van Aert als uithangbord

Visma Lease a Bike had het openingsweekend wel anders voorgesteld. De ploeg van Wout van Aert verloor zelfs een weddenschap en moest trakteren.

Voor Visma Lease a Bike werd het een tegenvallend openingsweekend. De een zijn dood is de ander zijn brood is misschien wat overdreven, maar dat werd het wel voor de ploeg van Bas Tietema.

Met Lukas Kubis sprintte de ploeg in de Omloop naar de zesde plek. Een dagje later werd hij negende in Kuurne-Brussel-Kuurne.

Een nieuwe Slovaak na Peter Sagan dus. “Hij is de bekendste persoon in de wereld. Maar Peter werd 2 keer tweede in de Omloop en won in Kuurne. Dus het is nog een lange weg voor mij om op hetzelfde niveau te geraken”, gaf Kubis eerlijk toe aan Sporza.

Hij kreeg zelfs een berichtje uit de entourage van Sagan. “Peter is momenteel druk bezig met een dansshow op tv, maar zijn broer Juraj heeft me een berichtje gestuurd. Ze zijn heel vriendelijk en ik ben blij om bevriend te zijn met de Sagans.”

Maar er was nog veel meer dan dat. De Slovaak werd getrakteerd door niemand minder dan Wout van Aert op mattentaarten.

“Het was Visma zelf die de weddenschap aanging. Wie als laatste zou eindigen tussen mij en Wout, moest mattentaarten kopen voor de andere. En ik werd 6e en Wout 11e. Het was de eerste keer dat ik ervan proefde, maar ze waren heel lekker”, lacht hij.