Belg Maxim Van Gils gaat na glansrol van vorig jaar Tadej Pogacar dan toch niet uitdagen: "Gezondheid op eerste plaats"

Wat hadden we graag gezien tot wat Maxim Van Gils in staat was tegen Tadej Pogacar. Om die laatste iets in de weg te kunnen leggen, moet je zelf wel helemaal gezond zijn.

Helaas is dat bij Van Gils niet het geval, laat Red Bull-BORA-hansgrohe weten. Deze wielerformatie verwijst eerst nog eens naar de knappe prestatie die Van Gils vorig jaar leverde, toen hij in het shirt van Lotto naar een podiumplaats reed in Siena. Helaas zal hij niet de gelegenheid krijgen om zijn derde plek uit de editie van 2024 te evenaren.

Een griepinfectie houdt hem aan de zijkant. "Dit heeft hem gedwongen om cruciale trainingsdagen te missen", klinkt het. "De gezondheid komt op de eerste plaats. Red Bull-BORA-hansgrohe geeft Maxim de tijd die hij nodig heeft om volledig te herstellen en zijn topvorm weer te bereiken." Geen Van Gils dus zaterdag in de Strade Bianche.

Afzegging van Van Gils

De afzeggig van Van Gils betekent dat Red Bull in totaal vier debutanten aan de start van de Strade brengt. Roger Adria, Tim van Dijke, Filip Maciejuk en Toni Palzer zullen de gravelkoers voor het eerst ontdekken. Jonas Koch keert terug uit blessure. De meest ervaren pionnen van Red Bull zijn de Italiaan Gianni Moscon en de Sloveen Jan Tratnik.

Als Van Gils aan de start had gestaan, was hij zeker één van de schaduwfavorieten geweest. Hij is immers één van diegenen die al bewezen hebben een zware koers als de Strade Bianche aan te kunnen. Zijn derde plek vorig jaar was het begin van zijn grote doorbraak, met later ook nog een top 10 in Milaan-San Remo en een top 5 in Luik-Bastenaken-Luik.

Pogacar opnieuw favoriet in de Strade

Al zal er sowieso maar één renner met uitstekende kaarten voor de Strade Bianche. Titelverdediger Tadej Pogacar is opnieuw torenhoog favoriet.