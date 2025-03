Christoph Roodhooft reageert op opvallend zelfverzekerde communicatie van Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel geeft meteen een erg zelfverzekerde indruk in 2025. Of hij zijn zege in Le Samyn verwacht had? Hij wist natuurlijk wel dat hij goed was, antwoordde hij. Christoph Roodhooft vindt dat best prima.

De spurt van Van der Poel in Le Samyn zegt op zich ook al veel. Niet echt naar anderen kijken, gewoon zelf aangaan en de eigen sprint rijden. Christoph Roodhooft beschrijft die opmerkelijke sprintstijl in Het Laatste Nieuws. "Vintage Mathieu. Vanop de kop, zonder echte gangmaking. Een inspanning in twee, drie fasen die hij lang volhoudt."

Toen Alpecin-Deceuninck een invaller zocht voor Le Samyn, ging het vingertje van Mathieu van der Poel de hoogte in. Het was hem menens en later moest Roodhooft nog op de hoogte gebracht worden. "Mathieu stuurde me een appje, met de vraag of het mocht. Ik hield hem niet tegen. Omdat ik fan ben van dit soort koersen en het tof vind als hij eraan deelneemt."

De goesting aangewakkerd bij Van der Poel

Het is ook best opvallend dat Roodhooft een wielerwedstrijd als Le Samyn zo hoog heeft zitten. "Oké, dit is niet het allerhoogste niveau. Maar ze wakkeren wel de goesting, de honger bij hem aan. Dat speelse, dat volle bak kunnen koersen, is goed voor hem." Het is één van de weinige keren dat Van der Poel zonder al te veel druk kan koersen.

Hij laat ook zonder omwegen verstaan dat hij in prima conditie verkeert. Onder het motto 'als ik goed ben, zeg ik het ook'. "Gelijk heeft hij, op zijn dertigste, met die tonnen ervaring en die fantastische erelijst die hij al bij mekaar heeft gefietst. Dan mag je 't in zo'n geval zeggen zoals het is", kan Roodhooft de communicatie van zijn kopman wel smaken.

Gedroomde combinatie bij Alpecin-Deceuninck

Ook in 2025 lijkt de combinatie van de Roodhoofts en Mathieu van der Poel bestemd voor succes, zoals dat ook de voorbije jaren het geval is geweest.