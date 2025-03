Is Wout van Aert te bang om te sprinten? Ploegleider zegt waar het op staat

Wout van Aert speelde geen hoofdrol in het openingsweekend. Nochtans hadden ze dat bij Visma Lease a Bike graag anders gezien.

Het werd een openingsweekend om snel te vergeten bij Visma Lease a Bike. De Nederlandse wielerformatie hoopte op winst, maar zover kwam het niet.

Wout van Aert wou meedoen voor de overwinning, maar had het te moeilijk tegen het vele sprintersgeweld om echt goed in positie te geraken.

Al werd meteen de vraag gesteld of onze landgenoot na een jaar met heel veel valpartijen en het daarop volgende revalideren niet gewoon bang is om te sprinten.

Alsof hij op zoek is naar vertrouwen. “Dat kan”, zegt ploegleider Grischa Niermann in een interview met Het Nieuwsblad over de twee eerste dagen koers.

“Positioneren is een groot gevecht waar vaak gevallen wordt, maar op dit moment is het niet aan de orde. We hebben er sowieso alle vertrouwen in dat het goed komt”, besluit hij meteen ook.