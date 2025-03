Schrik voor Pogacar? Van der Poel legt uit waarom hij Strade Bianche niet rijdt

Mathieu van der Poel voegde in laatste instantie nog de Ename Samyn Classic toe aan zijn programma. De voormalige wereldkampioen is echter niet van plan om nog veel aanpassingen te doen aan zijn programma.

De Ename Samyn Classic toevoegen aan zijn programma was niet toevallig, Mathieu van der Poel had zin om te koersen. En met succes, want de Nederlander rondde het werk van zijn ploeg perfect af in de sprint.

Van der Poel is alweer naar Spanje vertrokken, waar hij zich de komende dagen zal klaarstomen voor Tirreno-Adriatico. De Strade Bianche zaterdag nog toevoegen aan zijn programma, dat is niet aan de orde.

Geen Strade Bianche voor Van der Poel

"De goesting en de gretigheid zijn er zeker. Nogmaals: ik voel me goed en dus wil ik heel graag koersen. Maar we houden ons aan het plan", zegt Van der Poel bij HLN. En hij gaat deze week nog naar het hoogtehotel Syncrosfera.

Daardoor ligt de Strade Bianche ook moeilijker. Wat wellicht ook meespeeld is de aanwezigheid van Tadej Pogacar. De wereldkampioen toonde in de UAE Tour al dat hij opnieuw over wonderbenen beschikt.

Wellicht acht Van der Poel zich nog niet klaar om de confrontatie met Pogacar aan te gaan. Daarvoor wil hij nog wachten tot 22 maart, wanneer met Milaan-Sanremo het eerste monument van het jaar wordt gereden.