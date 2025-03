Wuyts, Museeuw en Beyen vrezen allemaal hetzelfde wat Remco Evenepoel betreft

Remco Evenepoel moet nog ruim anderhalve maand wachten voor hij opnieuw kan koersen. De vraag is echter of hij op tijd klaar zal raken voor de Waalse klassiekers.

Op 18 april wil Rem Evenepoel zijn rentree maken in de Brabantse Pijl. Na zijn zware val op training begin december, waarbij Evenepoel meerdere breuken opliep, moest Evenepoel zijn hele planning opnieuw maken.

Een nog grotere domper was echter het feit dat Evenepoel zo zijn volledige winter in het water zag vallen. Nadat hij een maand vakantie had genomen, lag Evenepoel door zijn blessures nog een maand extra stil.

Sinds februari is Evenepoel opnieuw aan het trainen, maar toch is er bij veel analisten en ex-renners twijfel over het feit of Evenepoel er al zal staan in de Waalse klassiekers. Dat denkt onder meer Michel Wuyts toch.

"Ik zie hem meedoen voor de ereplaatsen, voor een winstkans maak ik meer voorbehoud gezien dat hij moet terugkomen van breuken en andere letsels", zegt Wuyts bij HLN. Ook Johan Museeuw uit zijn twijfels.

Hij zag Evenepoel al rondrijden in de Vlaamse Ardennen, maar vreest dat Evenepoel minder dominant zal zijn dan anders in L-B-L. "Misschien komen de Waalse klassiekers komen net iets te vroeg om er al helemaal te staan", stelt Ine Beyen nog.