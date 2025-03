📷 Net als Remco Evenepoel: Lotte Kopecky pakt uit met nieuwe luxe-wagen

Lotte Kopecky rijdt niet alleen op twee wielen met topkwaliteit, maar ook op vier wielen. De wereldkampioene op de weg ging onlangs haar nieuwe wagen ophalen.

De voorbije jaren werd Lotte Kopecky gesponsord door Skoda, maar daar kwam eind vorig jaar een einde aan. Kopecky veilde haar gepersonaliseerde auto voor het goede doel, maar had natuurlijk nood aan een nieuw exemplaar.

Die mocht Kopecky onlangs in ontvangst nemen bij BMW Le Couter - Lemmens Le Couter, waar Kopecky nu ambassadrice van is. "Om haar prestaties op en naast de fiets te ondersteunen, is ze vanaf nu te zien in de BMW X3 in het unieke kleur Dune Grey."

De BMW X3 heeft een vanafprijs van 57.500 euro voor de basisuitvoering, maar dat kan oplopen tot meer dan 100.000 euro met alle opties inbegrepen. Ook de volgwagens van haar ploeg SD Worx-Protime zijn sinds dit seizoen van BMW.

"Wij zijn bijzonder trots de nieuwe mobiliteitspartner van SD Worx-Protime te zijn", zegt Stijn Le Couter, CEO van BMW Le Couter. "Deze samenwerking benadrukt onze gedeelde passie voor innovatie, prestaties en duurzaamheid."

Net als Evenepoel en Soudal Quick-Step

Ook Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel rijden met auto's van BMW Le Couter - Lemmens Le Couter. De dubbele olympische kampioen mocht in november nog een nieuwe BMW M5 van zo'n 150.000 euro gaan ophalen.