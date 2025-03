Is deze Belg de meest verrassende naam op de startlijst van Strade Bianche? "Toen men het mij vertelde ..."

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Een van de grootste verrassingen op de startlijst van de Strade Bianche? Dat is misschien wel Emiel Verstrynge. Hoewel: de crosser zou zich op de sterrata mogelijk in zijn sas moeten kunnen voelen.

Emiel Verstrynge is tijdens het cross-seizoen eigendom van Crelan - Corendon, het andere team in handen van de broers Roodhooft. Ondertussen is hij klaar voor zijn debuut van het wegseizoen tijdens de Strade Bianche.

Verrassende naam?

"Toen men mij tijdens het crossseizoen vertelde dat ik de Strade mocht rijden, was het een beetje een verrassing, maar ik kijk er enorm naar uit", aldus Verstrynge tegen Het Nieuwsblad.

"Als ik aan het crossen ben, kijk ik uit naar de weg en omgekeerd. Ik heb vandaag een stuk van de verkenning gedaan en begin te snappen waarom de wedstrijd zo iconisch is. Ze valt nergens mee te vergelijken. Sowieso is het voor mij afwachten wat het gaat worden. Ik ben benieuwd en nieuwsgierig."

Benieuwd en nieuwsgierig

Het belangrijkste doel voor Verstrynge is ritme opdoen voor de komende koersen en ondertussen ook ervaring op te doen in een topkoers. Daarna zal er een verdere opbouw volgen met een nieuwe hoogtestage.

Tussen Maldegem en de Strade Bianche zit niet veel tijd, maar Verstrynge is er wel klaar voor. Hij nam een paar dagen verlof na het WK en ging ook al twee weken op hoogte - daarna was hij een weekje thuis en nu klaar om te knallen op weg naar Siena.