Lotto droomt van stunt zoals in 2024, kopman laat zich heel helder uit over Tadej Pogacar

Lotto heeft zijn team bekendgemaakt voor de Strade Bianche en daardoor is nu al duidelijk wie de grote kopman zal zijn voor de Belgische formatie. Vorig jaar eindigden ze nog op het podium, wat wordt het dit seizoen?

Maxim Van Gils werd vorig jaar derde in de Strade Bianche, maar hij haalt de startlijst niet. Van Gils is ziek geweest en heeft enkele trainingsdagen gemist. Zijn ploeg Red Bull-Bora-Hansgrohe neemt daarom geen risico's.

Nieuwe podiumplek?

Ondertussen gaat Lotto opnieuw op zoek naar een knap resultaat, net als vorig jaar. Speerpunt en kopman is deze keer Lennert Van Eetvelt, die al meermaals bewees bergop zeker zijn mannetje te kunnen staan.

Naast Van Eetvelt staat ook landgenoot Arjen Livyns aan de start net als de Argentijn Edoardo Sepulveda, de Nieuw-Zeelanders Logan Currie en Reuben Thompson, de Australiër Jarrad Drizners en de Deen Jonas Gregaard.

Koers niet alleen op Pogacar afstemmen

"Mijn vorm is nog niet helemaal wat ik gehoopt had. Waar ik op mik? Net zo goed doen als Maxim Van Gils vorig jaar zou mooi zijn. Maar de tegenstand is sterk en het zal niet makkelijk worden", aldus Van Eetvelt tegen VTM.

En wat met Pogacar? "Het parcours ligt er een pak droger bij dan vorig jaar en ik verwacht niet dat hij weer op 80 kilometer van de finish zal aanvallen. Mijn koers op hem afstemmen? Zeker niet volledig, want er zijn nog andere sterke mannen."