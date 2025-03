Michel Wuyts ziet tanende populariteit en komt met opmerkelijke oplossing voor Strade Bianche

Zaterdag staat de Strade Bianche opnieuw op het programma. Diverse wereldtoppers halen hun neus op voor die koers, ook al is het een van de absolute kaskrakers van het seizoen. Michel Wuyts voorziet een oplossing.

Zoek niet naar heel veel van de 'Vlaamse klassieke mannen' in de Strade Bianche van zaterdag. Onder meer Wout van Aert, Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel zullen er niet aan de start staan.

Zo wordt het voor Tadej Pogacar zo mogelijk nog 'makkelijker' om de Strade Bianche ook in 2025 naar zijn hand te zetten. Het valt op: tot voor kort deden alle toppers wél mee, maar nu lijkt de voorbereiding op het Vlaamse werk voor velen anders te zijn.

Weinig toppers aan de start

Enkel de renners die ook in de Tirreno voor een klassement gaan, lijken aan de start te komen van de klassieker. Denk dan aan renners als Bilbao, Carapaz of Mohoric.

Michel Wuyts vindt het jammer dat veel toppers niet in Italië aan de start staan en hij heeft ook meteen een mogelijke oplossing voor de zaak. En die mag gevonden worden in een aanpassing van de kalender.

Verplaatsen naar midden april?

"Om het veld beter in te kleuren, is mijn voorstel met de Strade te schuiven. Naar midden april. De aansluiting met Parijs-Roubaix – die andere brokkenkoers – is voor de hand liggend. Die met de Amstel, een week later ook. Klimmers komen er nu in april met slechts drie Word-Tourkoersen bekaaid van af."

"Met de Strade erbij kunnen ze na het Baskenland goed gerodeerd een keer extra het hart ophalen. Doen, zegt mijn gevoel", aldus Wuyts in Het Laatste Nieuws.