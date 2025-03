🎥 Doodsmak Pogacar in Strade Bianche, Tom Pidcock toont grote klasse

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Tom Pidcock en Tadej Pogacar maakten bijzonder veel indruk in de Strade Bianche. De rest kon niet volgen en ook de vroege vluchters waren er allemaal snel aan voor de moeite. Hét moment was vervolgens een doodsmak van Tadej Pogacar.

Op vijftig kilometer van de streep maakte Tadej Pogacar een doodsmak. Hij miste op een haar na een paaltje en knalde daarna de bramen in. Daarna moest hij even gaan achtervolgen, al reed Pidcock niet voluit.

"Grote klasse van Tom Pidcock dat hij wacht. Het is een fout die Pogacar zelf gemaakt heeft", aldus Karl Vannieuwkerke bij Sporza over de valpartij. "Het is eigen schuld, dikke bult."

Puede ser uno de los momentos importantes en la temporada. Ahora parece que libra sin consecuencias graves.



Dura caída de Pogacar en #StradeBianchepic.twitter.com/jYgAkiVIGn — A Pie de Puerto (@apiedepuerto) March 8, 2025

"En als hij daardoor verliest, dan is het ook zijn schuld", beseft ook José De Cauwer. "En Pidcock heeft duidelijk laten zien dat hij heeft gewacht, maar het is ook zijn instelling. Eten, drinken en Pogacar die vol door moet gaan om hem in te halen."

Zware valpartij zonder erg?

De beelden van de valpartij gingen meteen de wereld rond. Het was dan ook heel erg pijnlijk om zien en zeker de bramen zullen achteraf hun gevolgen nog hebben.

Iederen was dan ook even in paniek na de valpartij. Dat bleek ook op de sociale media. Toch lijkt alles (voorlopig) mee te vallen.

C'est Pogacar qui la fout en l'air en tombant — Tim Drct (@DrctTim) March 8, 2025

Comunque a #Pidcock gli si può dire tutto ma sa guidare la bici come pochi 👏🏼 #Stradebianche #Pogacar — Salvatore Bertuccio (@salxber) March 8, 2025