Zelfs valpartij en sterke Pidcock houden fenomenale wereldkampioen niet tegen in Strade Bianche

De Strade Bianche 2025 beloofde vuurwerk. En we kregen ook vuurwerk, met langer spanning dan misschien op voorhand verwacht. Twee tenoren reden de rest aan gort en mochten het onder elkaar uitmaken.

Een vroege vlucht van tien kreeg meer dan vijf minuten, maar op het moment dat de debatten bij de favorieten werden geopend was daar al niet veel sprake meer van. Enkel Swift kon nog een tijdje overleven bij twee topfavorieten.

Valpartij houdt Pogacar niet tegen

Vorig jaar was Tadej Pogacar op tachtig kilometer van het einde aan een weergaloze solo begonnen, deze keer was het Tom Pidcock die als eerste voor een echte versnelling zorgde.

Pogiboy ging mee en de twee waren meteen samen op pad - de rest had snel een minuut aan de broek. Op zo'n vijftig kilometer van het einde leek een valpartij van Pogacar even voor een strijd in mineur te gaan worden.

Geen maat op Pogiboy

De Brit besloot echter om te wachten op Pogacar en zo gingen de twee verder op pad. Op minder dan twintig kilometer van het einde was het op de Colle Pinzuto uiteindelijk Pogacar zelf die de honneurs ging waarnemen.

De kloof met Tom PIdcock groeide snel en zo was de Sloveens wereldkampioen alsnog op weg naar zijn derde zege in de Strade Bianche. Tim Wellens maakte in de achtergrond indruk als ploegmaat van Pogacar.