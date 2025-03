Een eerste hoopgevend signaal! Nieuwe helper van Wout van Aert laat zien uit welk hout hij gesneden is

Wout van Aert deed zelf niet mee maar zal misschien niet ontevreden zijn over wat hij te zien kreeg. Axel Zingle, die later in het seizoen ook dienst kan doen als helper van Van Aert, eindigde vijfde in de eerste rit van Parijs-Nice.

Zingle is overgekomen van Cofidis en heeft bij Visma-Lease a Bike een contract getekend voor drie jaar. Hij zou Wout van Aert ook kunnen bijstaan in het rondewerk en/of in de klassiekers. In het rondewerk heeft Zingle als Fransman al ervaring kunnen opdoen met twee deelnames in de Tour. Vorig jaar stond hij ook nog aan de start in Vlaamse klassiekers als de E3 en Gent-Wevelgem.

Het moet nog blijken wat de toekomst zal geven. De 26-jarige Zingle heeft zich alvast voor een eerste maal kunnen onderscheiden bij zijn nieuwe ploeg. Hij behoorde niet tot de grootste favorieten in de openingsetappe in Parijs-Nice. Toch moest hij aan de aankomst slechts vier rappe mannen voor zich dulden: Zingle werd knap vijfde.

Zingle bekijkt het positief

"Ik kon in een goede positie de sprint aangaan", legt hij uit wat er in de slotmeters gebeurde. Het is zelfs geen resultaat dat er gekomen is omdat alles op het einde perfect liep. "Ik moest even de benen stilhouden, maar ik kan zeker tevreden zijn met deze vijfde plaats", bekijkt Zingle het wel langs de positieve kant. Dat is ook zeer begrijpelijk.

Het was nog maar zijn tweede koersdag in een outfit van Visma-Lease a Bike en hij sleepte dus toch al een mooie ereplaats in de wacht. "Het doet deugd om me meteen te kunnen tonen in mijn nieuwe kleuren. Het was even aanpassen, maar ik leer mijn ploeggenoten steeds beter kennen", is Zingle tevreden over zijn integratie.

Zingle wil nog sprinten in Parijs-Nice

"Er komen nog enkele sprintmogelijkheden aan in de komende week. Daar zal ik normaal gezien opnieuw mijn kans wagen", kondigt Zingle aan. Later in het seizoen zullen we te weten komen wat hij voor Wout van Aert kan betekenen.