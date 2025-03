Is Van der Poel hierop voorbereid? Johan Bruyneel sluit knotsgek scenario voor Milaan-San Remo niet uit

Mathieu van der Poel heeft zelf uitgesproken dat hij al erg goed is. Of hij ook in Milaan-San Remo een tweede overwinning kan pakken, is een open vraag.

In La Primavera zal Van der Poel uiteraard moeten afrekenen met ene Tadej Pogacar. Johan Bruyneel heeft in de podcast The Move de mogelijke ontwikkelingen reeds besproken, met de aanvalslust van Pogacar in het achterhoofd. "Ik kijk uit naar wat er zal gebeuren in Milaan-San Remo. Dit is één van de renners die perfect het traditionele patroon kan doorbreken. Wie weet valt hij aan op de Cipressa in plaats van op de Poggio."

Dat zou onwaarschijnlijk zijn, want Milaan-San Remo staat ervoor gekend dat het elk jaar hetzelfde scenario is. Wie voorop wil geraken, probeert dat te doen op de Poggio. Op de top is het dan nog enkele kilometers tot aan de aankomst. Als snelle mannen kunnen aanklampen of terugkeren, wacht op de Via Roma voor hen een unieke gelegenheid.

Bruyneel weet dat Pogacar moeilijk kan verrassen

Ze staan er in de podcast ook bij stil dat Van der Poel Milaan-San Remo rijdt maar Van Aert niet. In elk geval zou het enorm moeilijk blijven voor Pogacar om reeds op de Cipressa van zijn tegenstanders weg te rijden. "Ja, het is moeilijk om te doen", erkent Bruyneel. "Ze zullenbij UAE wel zeker de koers superzwaar maken op de Cipressa."

Dat zal nodig zijn ook, want dit zijn eigenlijk niet enorm zware bergen zoals we die wel zien in de grote ronden. "De Cipressa en de Poggio zijn op zich niet zo'n zware beklimmingen. Ze zijn gewoon zwaar omdat ze komen na zo'n lange afstand. Maar het is moeilijk om daar iemand te lossen. Het zal snel gaan op de Cipressa. Boven op de Cipressa gaan ze niet met vijftig man overblijven", maakt Bruyneel zich sterk.

Uitkijken voor het plan van Team UAE

Binnen twee weken weten we welke plannetjes ze bij UAE precies in hun schild voeren om Pogacar aan de zege in Milaan-San Remo te helpen.