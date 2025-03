Naast Pogacar hebben ook Belgische ploegmaat en Pidcock de harten veroverd: "Natuurlijk, van zo'n fout profiteer je niet"

Pogacar bleek even sterk als iedereen verwacht had. Er waren ook anderen die harten veroverden in de Strade Bianche van 2025.

Een Tom Pidcock bijvoorbeeld, die met lef koerste tegen de grote topfavoriet. "Ik sta hier met bitterzoete gevoelens", reageert de Brit bij de internationale media. "Ik wilde winnen en ik was er dichtbij. Tadej was ook na zijn val te sterk. Ik ben blij, maar tegelijk ook ontgoocheld. Dit seizoen had niemand hem al kunnen volgen, al had hij nog niet veel gekoerst."

"Het is bitterzoet dat hij nog wegrijdt van mij", zucht Pidcock, die wel uitblonk in solidariteit door Pogacar na diens val weer op te wachten. "Natuurlijk doe je dat. Je respecteert je collega's. Van zo'n fout profiteer je niet. Bovendien was het nog ver tot de finish." Ook opvallend: Pidcock viel vroeger aan dan Pogacar. "Door aan te vallen, dacht ik de verrassing weg te nemen. Dat heeft gewerkt."

Pidcock zet stap vooruit

Heeft de nummer 2 uit de uitslag bepaalde dingen geleerd in de Strade Bianche? "Iedereen vraagt hoe je Pogacar kan kloppen. Ik heb toch een goeie poging gedaan. Ik heb een goede stap vooruit gezet ten opzichte van vorig jaar", verwijst Pidcock naar de vorige editie, waarin hij geen enkel antwoord had op de versnelling van de Sloveen. "Het gaat de goede kant op."

"Het is een heel mooie eer om op het podium te staan met een kampioen als Tadej", reageert een glunderende Tim Wellens dan weer bij Sporza. "Het is mijn tweede podiumplaats in de Strade, na 2017. Het is een mooie Pidcock demarreerde vroeger dan we verwacht hadden." De Brit had duidelijk andere plannen dan Team UAE.

Wellens looft karakter Pogacar

"Wij wilden wachten tot na Sante Maria om Tadej te lanceren, maar het was voor ons niet slecht dat hij met Pidcock voorop geraakte. Ik zat achter hen in een ideale positie. De wonden van Tadej zagen er vervelend uit, maar hij heeft karakter", besluit Wellens, die knap als derde over de meet reed.