Sep Vanmarcke heeft een heel duidelijke theorie waarom Pogacar al dan niet Van der Poel en Van Aert kan kloppen in Roubaix

Na de overwinning van Pogacar in de Strade laait de discussie nog meer op of hij in Roubaix ook kan triomferen. Dan zullen uiteraard ook ene Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan de start staan.

Het is een onderwerp dat aan bod komt in Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad. Sep Vanmarcke heeft er een heel duidelijke theorie over: hij ziet Pogacar dit jaar nog niet winnen in Roubaix. "Als hij Parijs-Roubaix rijdt, zal hij de finale kunnen rijden, maar ik kan niet geloven dat hij meteen de kassei pakt. Misschien wel als hij een paar jaar na elkaar terugkomt."

Het tegenargument is dat Pogacar bij zijn tweede deelname in de Ronde van Vlaanderen al raak schoot. Dat wil niets zeggen over de Helleklassieker, zweert Vanmarcke. "Parijs-Roubaix is heel anders: het zijn vlakke kasseien en wegen, er zijn geen hellingen. Hij heeft oneindig veel talent. Ook op het vlakke kan hij oneindig snel rijden. Dat kunnen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Mads Pedersen ook."

Gewicht van Pogacar een factor

De vraag is dan ook waar Pogacar het verschil zou maken ten opzichte van die andere kandidaat-winnaars. "Ik zie niet in dat hij hen zomaar kan lossen. Ik zie ook niet in dat hij hen zomaar kan kloppen in de sprint. Ook al is hij de beste coureur die er is: zij hebben absolute power, hij heeft watts per kilo. Dat is nog altijd een verschil", stipt Vanmarcke aan.

De oud-wielrenner legt nog even verder uit wat hij daar precies mee bedoelt. Het komt er op neer dat Pogacar in het vlakke werk heel goed is maar hij niet de suprematie heeft die bergop geldt. "Met de absolute power die hij heeft voor zijn gewicht, is hij niet beter op het vlakke dan die andere sterke mannen." Zo neemt Vanmarcke een duidelijk standpunt in.

Op 13 april haalt Vanmarcke gelijk of ongelijk

Op 13 april zullen we Vanmarcke op zijn verklaringen kunnen afrekenen. Dan weten we of Pogacar Parijs-Roubaix wint of niet.