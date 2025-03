Michel Wuyts ziet val in Strade Bianche nog andere gevolgen hebben voor Tadej Pogacar

Tadej Pogacar ontsnapte aan zware blessures toen bij zijn zware valpartij in de Strade Bianche. Michel Wuyts vreest dat die val ook gevolgen zal hebben in Milaan-Sanremo.

Voor Tadej Pogacar was het stevig schrikken bij zijn valpartij in de Strade Bianche, maar daar hield hij enkel heel wat schaafwonden aan over. De rest van zijn voorjaar komt niet in gevaar, maar het kan hem wel wat hinder opleveren.

"Je lichaam moet echt gaan vechten tegen een aantal mechanismen, tegen afvalstoffen die daar uit moeten. En je wordt daar heus niet beter van. Absoluut niet", zegt ex-bondscoach Sven Vanthourenhout bij Wuyts & Vlaeminck.

Wuyts vreest voor Milaan-Sanremo van Pogacar

"Het kan ook tot koortsopstoten leiden", zegt Michel Wuyts. Maar hij ziet ook andere gevolgen voor Pogacar. "Het heeft ook psychische gevolgen. Ik hou toch mijn hart een beetje vast voor de afdaling van de Poggio."

"Je gaat me niet vertellen dat, als je zo een smak gemaakt hebt, dat helemaal weg is en dat je niet een keertje nadenkt bij het aansnijden van gelijkaardige bochten, nog steviger doordraaiend in de Poggio", stelt Wuyts.

“Volgens mij win je Milaan-Sanremo meer in de afdaling van de Poggio, dan in de laatste 500 meter waar doorgaans gejumpt of gesprint wordt. Die val kan zijn Milaan-Sanremo beetje hypothekeren, ja", besluit Wuyts nog.