📷 Mathieu van der Poel verklaart zijn keuze voor speciale fiets en doet onthulling over zijn doelstellingen in de Tirreno

Na de tijdrit van gisteren begint de Tirreno nu pas echt voor Mathieu van der Poel. Over zijn doelen kan hij ondertussen al wat specifieker zijn.

Van der Poel haalt vooral het nieuws met de fiets waar hij de ritten in lijn mee zal afwerken. Bij Cycling Pro Net heeft hij nog een woordje uitleg gegeven. "Met een nieuw programma bij Canyon kan je je fiets personaliseren. Ik heb deze gekozen. Ik hou er van, er zitten veel kleuren in. Het is iets anders dan ik gewend ben. Normaal ga ik voor een heel cleane fiets. Deze keer ben ik voor een kleurrijke fiets gegaan."

Het is inderdaad iets heel anders dan die witte fiets waar we zo vertrouwd mee geraakt waren. Van der Poel wil wel nog één ding benadrukken. "Alleen het design is anders, de rest is gelijkaardig." Het zal dus wel opnieuw comfortabel aanvoelen. Dat moet helpen om niet enkel met die nieuwe kleuren op te vallen. "Ik hoop dat ik me ook kan tonen."

Beter beeld van Tirreno-parcours

Op het moment van zijn persconferentie voor aanvang van de Tirreno-Adriatico was hij nog maar pas gearriveerd in Italië. Hij had het parcours nog niet in detail kunnen bekijken. Ondertussen weet hij wel waar de eerste echte kans op een overwinning ligt. Die komt er in principe aan in de derde rit, wat betekent dat hij zich in de tweede etappe nog koest zou houden.

"Normaal is het plan om niet mee te sprinten en nog even uit de problemen te blijven", bevestigt Van der Poel. "Morgen is een etappe die mij wat beter zou kunnen liggen. We zien wel." Gaat iemand anders dan zijn rol overnemen in de spurt? "Misschien sprint er wel niemand voor onze ploeg", moet Van der Poel er zelf mee lachen.

Van der Poel wacht intenties ploegmaats af

De rit naar Follonica zal toch wel wat meer omvatten dan zorgeloos mee rondpeddelen. "Neen, een rustdag wordt het niet. We zien wel of er iemand is in onze ploeg die iets wil proberen."