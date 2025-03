Organisator pikt kritiek op Strade Bianche niet: "Ik stel iets duidelijk vast bij renners"

De Strade Bianche was een loodzware koers. Zeker na de vele valpartijen was er enorm veel kritiek op de wedstrijd.

Mauro Vegni, de grote baas van organisator RCS, heeft de kritiek op de Strade Bianche gehoord. Hij legt ze niet naast zich neer, maar gaat ook niet akkoord met wat er allemaal gezegd wordt.

Dat er meer gevallen werd dan andere jaren heeft volgens hem te maken met het feit dat het grind er veel droger dan anders bij lag, waardoor het gevaarlijker was.

“Maar de grindwegen, dat is waar het om draait in de Strade. Deze wedstrijd is niet te zwaar of te gevaarlijk. Tenminste, niet voor echte renners. Helaas zijn die er niet veel”, zijn z’n straffe woorden aan Het Nieuwsblad.

En er is nog meer volgens de Italiaan. Volgens hem kijken de renners ook niet meer om voor elkaar. “Vroeger had het peloton een morele code. Dreigde er gevaar, dan verwittigden ze elkaar”, gaat hij verder.

“Ik stel vast dat renners niet meer de moeite willen doen om elkaar te waarschuwen voor dreigend gevaar. Het is tegenwoordig zoals de Romeinen het destijds stelden: mors tua vita mea. Jouw dood is mijn leven.”

Veiligheid blijft heel erg belangrijk voor hem. Zomaar een extra grindstrook wordt er niet gekozen. Dat heeft allemaal zijn reden, zo verklaart Vegni nog.

“Zij vergeten dat de wegen niet alleen van de wielrenners zijn”, besluit hij. “Op het vorige parcours moest ik een belangrijke openbare weg twee uur afsluiten waardoor het verkeer richting Rome stilstond. Door deze strook te introduceren, kon ik dat probleem omzeilen.”