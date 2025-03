Tim Merlier speelt leiderstrui kwijt in Parijs-Nice: "Roepen op ons moeder in het wiel"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vandaag stond in Parijs-Nice de ploegentijdrit op het programma. Die werd gewonnen door Visma Lease a Bike.

Tim Merlier had de twee eerste etappes gewonnen in Parijs-Nice. In de ploegentijdrit speelde hij logischerwijze zijn leidersplek kwijt.

Soudal-QuickStep kwam op 50 seconden van de winnaars binnen. Daarmee pakten ze slechts de tiende tijd van alle ploegen in deze tijdrit.

De nieuwe leider in Parijs-Nice is Matteo Jorgenson van Visma Lease a Bike. Hij maakte een heel solide indruk tijdens de tijdrit.

“Het sleutelpunt van de tijdrit lag net wanneer je over het water was, daar heeft Affini een beurt gedaan van meer dan twee kilometer op een recht stuk”, vertelt Victor Campenaerts aan Het Laatste Nieuws.

“Wij moesten gewoon in het wiel colleren om er niet uit gereden te worden. Dan heeft Jorgenson op de klim nog een beurt gedaan waar wij gewoon op onze moeder moesten roepen in zijn wiel. Ik heb me op drie kilometer van de meet nog op de kop gezet, volledig verzuurd tot achter mijn oren.”