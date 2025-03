Victor Campenaerts gaat voor absolute primeur in Parijs-Nice

Vandaag staat in Parijs-Nice een ploegentijdrit op de agenda. Ook Victor Campenaerts gaat er met Visma Lease a Bike vol voor.

Victor Campenaerts en tijdrijden, het was in het verleden meer dan eens een heel geslaagde combinatie. Hij werd zelfs twee keer Europees kampioen.

Bij Visma Lease a Bike krijgt hij de positie net na Jonas Vingegaard in de ploegentijdrit van vandaag in Parijs-Nice, zo weet hij sinds dit weekend. “Ik krijg de meest gezegende plaats. Of eerder de meest gevreesde”, lacht hij bij Het Nieuwsblad.

“Ik ben zelf klein en aerodynamisch op de fiets, maar niemand is zo aerodynamisch als Jonas. Dus achter hem pak je wel wat wind. Maar iemand moet het doen, natuurlijk, en bij mij lijkt het nadeel al bij al nog mee te vallen.”

In deze ploegentijdrit wil Campenaerts zich echt laten zien. Dat liet hij in januari al weten. “Als knecht kan je altijd belangrijk zijn voor een kopman, maar zelden zo uitgesproken als in een ploegentijdrit. Bergop moet vooral de kopman goed genoeg zijn. In een ploegentijdrit kan één renner nooit alleen de schade beperken als de rest niet op niveau is.”

De spanning is bijzonder groot, zelfs voor een ervaren rot als Campenaerts. “Ik heb nog nooit in mijn carrière een ploegentijdrit gewonnen. Wel één keer derde in 2018, met de Lotto-ploeg in de Dauphiné.”