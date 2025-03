Zotte toestanden voor Belg die in ploeg van Van der Poel rijdt na val: "Weet je wat hij zei?"

De Strade Bianche zorgde afgelopen weekend voor heel wat leed. Ook Emiel Verstrynge brak zijn sleutelbeen na een valpartij.

De 23-jarige Emiel Verstrynge van Alpecin-Deceuninck was één van de vele pechvogels in de Strade Bianche. Hij viel en toen hij zijn fiets wou pakken wist hij hoe laat het was. Hij brak zijn sleutelbeen, voor het eerst in zijn carrière.

“Er is een motard bij mij gebleven, maar ik heb wel 20 minuten staan wachten op een ziekenwagen omdat er blijkbaar zoveel miserie was”, klinkt het bij Sporza.

De pijn viel gelukkig wel goed mee. Maar Verstrynge keek wel op toen hij in de ziekenwagen stapte. “Toen ik in de ambulance stapte, zei de ambulancier dat we wel in koers moesten blijven, omdat we nog de enige ambulance waren.”

Toen besefte hij dat hij niet de enige was. “Er lag in de ziekenwagen iemand die er veel slechter aan toe was. Het was niet leuk, maar het kon nog altijd veel erger.”

De ambulance bracht hem naar de parking van de bussen, waar de organisatie een busje had staan waar röntgenfoto's konden genomen worden.

“Binnen de 5 minuten had ik een foto van mijn sleutelbeen ter bevestiging. En 10 minuten later stond ik in de douche van de bus. Dus dat ging allemaal wel vlot. Dan heeft de ploeg alles geregeld om zo snel mogelijk geopereerd te kunnen worden in België.” De operatie is goed verloren en Verstrynge zit ondertussen thuis.