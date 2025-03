"Dan pas wordt de knoop doorgehakt": Lidl-Trek twijfelt over belangrijke beslissing over Thibau Nys

Het is nog eventjes wachten op Thibau Nys op de weg. Al zijn ze bij Lidl-Trek bijzonder voorzichtig met onze landgenoot.

Thibau Nys maakte deze winter bekend dat hij in 2025 voor het eerst in zijn carrière een grote ronde zou rijden. Al is officieel nog niet geweten welke dat zal worden.

Algemeen manager Guercilena van Lidl-Trek wil nog niet zeggen wat het worden zal, maar zegt aan Het Nieuwsblad wel dat de keuze min of meer gemaakt is.

“De knoop zal pas echt worden doorgehakt na de klassiekers. Door zijn activiteiten als crosser is het niet eenvoudig om zijn wegprogramma op te stellen”, valt er te horen.

Nys gaat van start op vijf april met de GP Indurain. Van daar gaat het naar de Ronde van het Baskenland. “Zijn eerste piek ligt in de Ardennen, met de nadruk op de Waalse Pijl”, vervolgt Guercelina.

“Wat we willen vermijden, is dat we Thibau zouden uitpersen met een overladen programma. Thibau is een goudklompje waarmee we heel voorzichtig aan het werk gaan. We willen hem de tijd geven om zich te ontwikkelen tot de topcoureur die wij in hem zien.”