"Of er een probleem is?" Visma Lease a Bike moet oplossing vinden voor wie Parijs-Nice mag winnen

Visma Lease a Bike boven in Parijs-Nice. Na de ploegentijdrit staan ze op 1 en 2 met Jorgenson en Vingegaard.

Noem het maar een luxepositie. Visma Lease a Bike bekleedt na de ploegentijdrit in Parijs-Nice de eerste en de tweede plek in de rangschikking.

Al zit je met Jorgenson en Vingegaard wel met twee renners die hun zinnen op deze rittenkoers gezet hebben. De Amerikaan won vorig jaar, de Deen gaf afgelopen weekend aan dat hij absoluut wou winnen.

Ploegleider Grischa Niermann ziet echter geen probleem. “We hebben het daar op voorhand over gehad”, vertelt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Aanvankelijk was het de bedoeling om Matteo Tirreno-Adriatico te laten rijden, maar hij wilde heel graag zijn titel verdedigen in Parijs-Nice. Dat mocht, wat ons betreft.”

Deze situatie is Visma Lease a Bike niet onbekend. “We hebben in het verleden al wel vaker bewezen dat we kunnen omgaan met coleiderschap (Niermann refereert aan de Vuelta '23, met Kuss, Vingegaard en Roglic, red.). Ik zie dus geen enkel probleem.”