Filippo Ganna gaat persoonlijk langs bij Mathieu van der Poel met bijzondere vraag

Mathieu van der Poel en Filippo Ganna kwamen gisteren meer dan eens in beeld in de Tirreno-Adriatico.

Het werd een lange en koude dag voor de renners in de Tirreno-Adriatico. Na afloop van de koers stond Filippo Ganna de pers te woord in een winterjas en met muts op het hoofd, onder zijn petje van INEOS.

“Het weer was vreselijk en niemand wilde met ons tempo maken. Het was dus moeilijk om warm te blijven”, citeert Indeleiderstrui de Italiaan. “Ik moet mijn teamgenoten bedanken, die de hele dag hebben gereden.”

Uiteindelijk ging Ganna zelf op zoek naar bondgenoten. “Op de slotklim heb ik Van der Poel gevraagd of zijn ploeg wilde helpen en dat deden ze. Daar moet ik ze voor bedanken, omdat andere ploegen het niet deden.”

Ganna probeerde nog in de aanval te gaan, om niet op een sprint te moeten wachten. “Ik wist dat ik daarmee een risico nam. Van der Poel was sterk in de finale en dichtte het gat. Niet zo gek, want hij wilde ook winnen. Dat snapte ik dus wel, ik had hetzelfde gedaan.”

Het was in ieder geval een goede test richting Milaan-Sanremo, zo gaf Ganna nog aan. “Misschien probeer ik het nog eens, want voor een klassement gaan, zal sowieso te zwaar zijn”, besluit hij.