🎥 In tranen over de finish: Jonas Vingegaard beleeft dag vol zorgen in Parijs-Nice

Het werd geen aangename dag voor Jonas Vingegaard. De Deen speelde zijn leiderstrui kwijt, maar heeft vooral zorgen om zijn pols.

Jonas Vingegaard kwam in de etappe van vandaag ten val. Dat gebeurde al heel vroeg in deze vijfde rit van Parijs-Nice.

De Deen zou daarbij schade aan zijn lip opgelopen hebben, zo was te zien op beelden. Hij verloor de nodige tijd en kwam op een minuut van de ritwinnaar, Lenny Martinez, binnen.

“Jonas Vingegaard is op de Côte de Trèves ten val gekomen”, schreef de organisatie op X. “De leider in het algemeen klassement kreeg een klap op zijn lippen, maar is na een bezoek aan de medische auto teruggekeerd in het peloton.”

Toen hij over de finish reed barstte Vingegaard in tranen uit. Hij wees naar zijn hand en pols. Ook zijn kaak zal moeten nagekeken worden. De schade zou wel eens groter kunnen zijn dan de organisatie op het eerste gezicht vermoedde.

De beelden van Vingegaard, net na de finishi van deze vijfde etappe, kan je hieronder bekijken. Hopelijk valt het allemaal mee voor de renner van Visma Lease a Bike.