"Onmogelijk": Organisatie van Parijs-Nice bijt stevig van zich af na alle kritiek

De vierde etappe van Parijs-Nice werd op 45 kilometer even stilgelegd. Dat zorgde achteraf voor ontzettend veel kritiek op de organisatie.

Regen, hagel en sneeuw zorgde ervoor dat de renners even halt moesten houden. Dat zorgde voor heel wat chaos en kou bij de renners. Achteraf kwam er dan ook veel kritiek.

Zelfs de immer o zo kalme Jonas Vingegaard spaarde de grote uitspraken niet. Hij was van oordeel dat de koers definitief had moeten stopgezet worden.

Koersdirecteur Thierry Gouvenou begrijpt de kritiek, maar blijft achter de genomen beslissingen staan. “Een nieuw UCI-protocol, dat afgelopen winter werd geïnstalleerd, verplichtte ons om in deze gevaarlijke omstandigheden in te grijpen”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

De koers stopzetten kon volgens hem niet. “Onmogelijk. Er waren geen teambussen. Hoe hadden renners zich daar, op die plek, moeten beschermen of opwarmen? Met 143 renners zijn er 143 verschillende meningen, natuurlijk.”

Volgens Gouvenou is het voor de renners al veel beter dan vroeger. “We hebben nog andere edities van Parijs-Nice gehad waarin renners in tien centimeter sneeuw reden. Toestanden waar we nu heel ver van verwijderd waren. Het weer verbeterde. Dat maakte doorrijden volgens ons verantwoord.”

De weersomstandigheden kunnen ook de komende dagen nog parten spelen, maar Gouvenou zegt dat alles goed gemonitord wordt. “We houden de situatie nauwgezet in de gaten. En zullen zeker waken over de veiligheid van de renners.”