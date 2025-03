Vlaams minister moeit zich met het WK wielrennen in Rwanda en pakt uit tegen UCI-voorzitter

Het WK wielrennen wordt dit jaar in Rwanda gereden. Al is dat wel afhankelijk van hoe veilig het er is door het conflict in buurland Congo.

De Ronde van Rwanda kon dit voorjaar gewoon doorgaan en dat sterkt de UCI in hun visie om het WK wielrennen in september ook in het Afrikaanse land te laten doorgaan.

Nochtans hebben al heel wat betrokkenen laten weten dat ze zich vragen stellen over de veiligheid, nu er het conflict is in het oosten van buurland Congo.

Ook Vlaams Minister van Sport Annick De Ridder (N-VA) mengt zich nu in de discussie. Zij heeft een open brief geschreven aan UCI-voorzitter David Lappartient om het veiligheidsvraagstuk grondig te bestuderen.

“De huidige situatie in Rwanda is momenteel niet stabiel en het is hoogst onzeker hoe die situatie zal evolueren in de periode van het wereldkampioenschap”, zegt De Ridder. “De bezorgdheden over de stabiliteit en veiligheid in sommige regio’s doen dan ook vragen rijzen over de geschiktheid van het land als locatie voor een grootschalig internationaal sportevenement.”

De minister vraag om een goede analyse te maken en eventueel nu al uit te kijken voor een alternatief als Rwanda te onveilig is. “Veiligheid moet altijd de prioriteit zijn, zeker als het gaat over een evenement dat zoveel atleten, medewerkers en supporters over de hele wereld verzamelt.”