Geen goed nieuws voor Tim Merlier in Parijs-Nice na zesde etappe

Tim Merlier is zijn groene trui kwijt in Parijs-Nice. Hij telt in de tussenstand één puntje minder dan ritwinnaar Mads Pedersen.

Mads Pedersen profiteerde van de waaiers in Parijs-Nice om de ritzege te pakken. Hij neemt ook de groene trui van Tim Merlier over.

Gemakkelijk liep het allemaal niet in de zesde etappe. Pedersen had het in de sprint bijzonder moeilijk tegen Joshua Tarling.

“Maar winnen is winnen,” zei Pedersen aan Het Nieuwsblad. “Of het nu met een centimeter of een meter is. Ik maakte er een lange sprint van, maar Tarling is zo sterk, in zo’n sprint moet je altijd rekening houden met hem.”

De vorige twee sprints werden gewonnen door Tim Merlier. Pedersen moest iedere keer in hem zijn meerdere erkennen. “Ik wist dat het moeilijk zou worden om Tim te kloppen in een cleane sprint”, gaat hij verder.

De kou was opnieuw de spelbreker. “Vanmorgen dacht ik vooral dat het een verschrikkelijke dag zou worden. Het is leuk om na zo’n zware dag te winnen. Als je zo hebt afgezien en je wordt tweede of derde, dat zou zuur zijn. Het is een perfecte dag geworden.”