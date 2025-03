Straffe uitspraak na alle miserie van de voorbije dagen: "Zo wordt de koers nooit een grote sport"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het is deze week wat geweest in Parijs-Nice. Heel wat renners waren niet tevreden met alle chaos door het slechte weer.

De etappe van woensdag werd drie kwartier geneutraliseerd door regen, hagel en sneeuw. Er werd toch tot de finish gereden, tot ongenoegen van heel wat renners.

Onder hen ook Oliver Naesen. Hij keek niet alleen in de richting van de organisatie. Ook sommige renners moeten volgens hem eens goed nadenken hoe ze bezig zijn.

En Naesen noemde ook namen: Mads Pedersen van Lidl-Trek en het quasi voltallige Movistar. “Bij de herstart stond Movistar ineens met gans de ploeg vooraan en begonnen ze als zot een soort van ploegentijdrit te rijden. En waarom?”, vraagt Naesen zich af in Het Nieuwsblad.

Ze hadden alleszins niemand die bovenin de klassering stond. “Ze hebben uiteindelijk zelfs niemand in de top tien van de rit. Maar ze gaan wel het peloton in vijf stukken rijden. Hoe kom je erbij? Vooral omdat Visma al de hele dag de wedstrijd controleerde. Als je als coureur een beetje klasse hebt, geef je Visma bij de herstart toch opnieuw de controle? Dat is toch niet te vatten?”

Een gebrek aan gezond verstand, wat nefast is voor de ontwikkeling van het wielrennen. “Het is altijd hetzelfde verhaal: je kan maatregelen nemen zo veel je wil, maar soms moet iedereen gewoon eens zijn verstand gebruiken. Maar blijkbaar hebben wij dat dus niet. Triestig. Zo wordt de koers nooit een grote sport.”