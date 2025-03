Topper heeft geen probleem met het slechte weer in Tirreno-Adriatico

Parijs-Nice en de Tirreno-Adriatico worden geteisterd door slecht weer. Maar niet iedereen heeft daar grote problemen mee.

Deze week werd een etappe in Parijs-Nice 45 minuten gestaakt, omdat de regen, hagel en sneeuw koersen te gevaarlijk maakte.

Het was ook gigantisch koud, waarna er van heel wat renners kritiek kwam omdat de koers toch nog uitgereden werd, nadat ze amper enkele minuten tijd hadden om zich weer op te warmen.

Ook in de Tirreno-Adriatico zijn de weersomstandigheden spelbreker. De regen valt in Italië met bakken uit de hemel. Woensdag regende het de hele etappe, van begin tot einde.

Marc Hirschi heeft er echter geen probleem mee. “Je moet goed voorbereid zijn”, zegt De Zwitser aan Het Belang van Limburg. “En ook al trainde ik de voorbije winter vooral in Spanje, dan denk ik toch dat mijn lichaam als man van de bergen beter bestand is tegen deze omstandigheden.”

De ploegen hebben het nodige materiaal om de weersomstandigheden baas te zijn. “Bovendien hebben wij ook meer ervaring met dit soort weer zodat wij beter weten wat te doen, hoe we ons moeten kleden.”

De kopman van Tudor ziet zelfs een voordeel in deze omstandigheden. “Je mag niet vergeten dat het straks in de Ronde van het Baskenland of zelfs nog Luik-Bastenaken-Luik ook zo’n weer kan zijn. In die zin is dit misschien wel een goede voorbereiding op die wedstrijden.”