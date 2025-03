Tom Pidcock laat van zich horen over het koersen tegen Mathieu van der Poel in de Tirreno-Adriatico

Overal waar Pidcock gaat, komt hij ferme kleppers tegen. Pogacar in de Strade, Mathieu van der Poel in de Tirreno-Adriatico.

Het is een goede voorbereiding op Milaan-San Remo, want Tom Pidcock zal in La Primavera ook aan de start staan. Net als andere favorieten als Van der Poel en Ganna, die in de Tirreno ook aanwezig zijn. Bij In De Leiderstrui kon Pidcock al antwoord geven hoe het was om op aanvallen van Van der Poel en Ganna in de loop van deze Tirreno te reageren.

"Om eerlijk te zijn, denk ik niet dat we hier een representatieve weergave hebben gekregen van onderlinge verhoudingen", trekt Pidcock er geen conclusies uit. "Door de regen bewoog de race zich op dag 3 en 4 wat in slowmotion. De power was nooit echt hoog en de sprints waren ook niet echt van niveau. De laatste dagen zullen een beter beeld geven, denk ik."

Pidcock neemt in vijfde Tirreno-rit meer initiatief

Pidcock wilde wel opnieuw wat initiatief nemen, zoals hij ook had gedaan in de Strade Bianche. Daarom namen hij en zijn ploeg de koers in handen in de vijfde rit. "Haha, ja het was wel een test, maar het was echt jammer dat er wind op de kop stond op de laatste klim. Daardoor konden veel jongens overleven in het peloton, al ben ik heel blij met hoe de ploeg heeft gereden. Dat was echt heel mooi."

Complimenten dus voor de ploegmaats bij Q36.5. Pidcock viel in elk geval zelf aan bergop en zette ook nog even druk in de afdaling. "Om eerlijk te zijn voelden mijn benen een beetje geblokkeerd en zwaar, maar toen we begonnen te koersen, voelde ik me veel beter. De twee dagen in de regen hebben hun tol geëist. Die afdaling had ik verder ook niet verkend, die was echt te gevaarlijk door de wind."

Risico's gespaard voor Milaan-San Remo

Daarom weigerde Pidcock om extra risico's te nemen. Afwachten of de Brit dat wel zal doen in Milaan-San Remo.