Een dag na hele emotionele reactie is het al snel helemaal over en uit voor Cian Uijtdebroeks: "Frustrerend"

Het gaat niet bepaald hoe Cian Uijtdebroeks het zich allemaal had voorgesteld. Zijn emotionele reactie na de voorlaatste Tirreno-rit sprak boekdelen. Hij heeft de koers niet kunnen uitrijden.

De zesde etappe naar Frontignano zadelde Uijtdebroeks op met een kater. Hij verloor bergop drie minuten ten opzichte van ritwinnaar Ayuso. Vooral de oorzaak achter zijn prestatie baart zorgen. Uijtdebroeks vocht achteraf tegen de tranen en sprak over een 'verdovend, blokkerend' gevoel in de benen, iets waar hij vorig jaar ook al last van had.

Ze hoopten bij Visma-Lease a Bike dat de jonge Belg daar nu helemaal van verlost was, maar dat blijkt niet zo te zijn. Een dag later was Uijtdebroeks wel weer zijn positieve zelve in een gesprek met Het Nieuwsblad, vastgelegd door Cycling Pro Net. "Er is geen reden tot paniek, het is alleen frustrerend. Wat normaal is als atleet."

Uijtdebroeks op zoek naar oplossing

Uijtdebroeks beschreef vervolgens nog wat gedetailleerder hoe hij nu tegen de hele zaak aankijkt. "Je doet er alles voor. Je wil het maximale eruit halen. Als het lichaam 'neen' zegt, is dat natuurlijk redelijk vervelend. We zullen de oplossing wel vinden. We moeten even accepteren dat het wat tijd vraagt." Er zal opnieuw één en ander onderzocht moeten worden.

"Er komen weer goede tijden aan, daar maak ik mij totaal geen zorgen over. Al moet ik dit even ondergaan en de oplossing vinden met de ploeg", besluit Uijtdebroeks. Het probleem zal alleszins niet zomaar verdwijnen. Zodra het in de slotetappe bergop liep, was Uijtdebroeks helemaal achteraan het peloton te vinden en moest hij de rol lossen.

Zo had het nog weinig zin. Cian Uijtdebroeks besloot dan ook om af te stappen. Een opgave in de laatste etappe van een rittenkoers is altijd zonde, maar het is vooral belangrijk dat hij en zijn ploeg nu te weten komen wat er precies aan de hand is.