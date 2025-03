Magnier kopman in Milaan-Sanremo, maar Soudal Quick-Step rekent ook op onverwachte troef

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Geen Tim Merlier bij Soudal Quick-Step in Milaan-Sanremo, de Europes kampioen slaat het eerste monument van het jaar over. De Belgische ploeg rekent wel op Paul Magnier en een opvallende thuisrijder.

Vorig jaar deed Soudal Quick-Step het verrassend goed in Milaan-Sanremo. Alaphilippe werd negende, C. Pedersen dertiende en Asgreen zestiende. Intussen zijn Alaphilippe en Asgreen wel vertrokken bij de ploeg.

En dus schuift Soudal Quick-Step nieuwe namen naar voren. De 20-jarige Paul Magnier wordt naar voren geschoven als kopman. In Tirreno-Adriatico kwam hij wel niet echt uit de verf, al sprintte Magnier in rit vier wel naar de vierde plaats.

Wedden op Magnier én Cattaneo?

In de lastige en koude ritten had de jonge Fransman het dan ook bijzonder lastig. "Logisch. Het was de zwaarste koers die Paul al reed. Het wordt nu zaak om van deze inspanningen te herstellen", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij HLN.

In de slotrit ging Magnier ook nog stevig tegen de grond, waarbij hij schaafwonden opliep. "Ik ben zaterdag geen favoriet, wel een outsider", stelt de Fransman zelf. En dat kan ook gezegd worden van Mattia Cattaneo.

De Italiaan werd tiende in het eindklassement van Tirreno-Adriatico en werd 16de in de enige rit met een aankomst bergop. "Ik heb afgelopen winter veel getraind op explosiviteit." Om in de gaten te houden zaterdag.