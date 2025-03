📷 Visma Lease a Bike komt met geen goed nieuws over Jonas Vingegaard

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jonas Vingegaard kwam ten val in Parijs-Nice. Hij stapte uit de Franse rittenkoers en dat heeft ook nu nog zijn gevolgen.

Jonas Vingegaard had zijn zinnen gezet op Parijs-Nice, maar de kopman van Visma Lease a Bike kwam ten val en moest uiteindelijk opgeven.

Er werd gevreesd voor een hand- of polsbreuk, maar zover kwam het uiteindelijk niet. Toch is het nog niet allemaal weer in orde, zo blijkt vandaag.

Visma Lease a Bike laat immers weten dat de blessure nog wat zal aanslepen. Daarom is beslist om niet deel te nemen aan de ronde van Catalonië.

De Deen stapte in Parijs-Nice in tranen van zijn fiets na de vijfde etappe. Wanneer hij weer zal koersen is momenteel nog niet duidelijk.

Visma Lease a Bike maakte de selectie bekend voor Catalonië en daar zit Vingegaard niet bij. De rittenkoers wordt van 24 tot en met 30 maart afgewerkt.