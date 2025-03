Ploeg van Tadej Pogacar moet noodgedwongen ingrijpen voor Milaan-Sanremo

Tadej Pogacar komt zaterdag in Milaan-Sanremo in actie. Het is zijn eerste koers sinds zijn valpartij en zege in de Strade Bianche.

UAE Team Emirates laat op zijn website weten dat het noodgedwongen een wissel moet doorvoeren in de ploeg die samengesteld werd voor Milaan-Sanremo.

Brandon McNulty is niet van de partij. Hij werd ziek, vlak voor de slotrit van Parijs-Nice en wordt vervangen door Isaac Del Toro.

Verder maken Vegard Stake Laengen, Nils Politt, Domen Novak, Jhonatan Narváez en Tim Wellens deel uit van de ploeg van de wereldkampioen.

“De maandag na die valpartij in Strade Bianche ben ik direct weer op de fiets gestapt, maar ik heb het toch wel wat dagen rustiger aan gedaan. Uiteraard was ik even wat stijf en beurs, maar op het moment voel ik me weer prima”, klinkt het.

Pogacar zegt dat hij zich helemaal klaar voelt voor La Primavera. “Ik ken het parcours ondertussen wel goed en hoop dat we de koers op zaterdag open kunnen breken. Of we kunnen winnen? Dat gaat niet gemakkelijk worden, maar we gaan het proberen.”

De koers zelf kan op verschillende manieren gewonnen worden. “We hebben natuurlijk een plan en willen onszelf in de best mogelijke positie brengen. Milaan-Sanremo is een koers die ik echt dolgraag wil winnen”, besluit hij.