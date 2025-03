Visma Lease a Bike doet bijzonder geheimzinnig over Christophe Laporte: "Maar hij koerst voorlopig niet"

Christophe Laporte mist in ieder geval Milaan-Sanremo. Maar er lijkt veel meer aan de hand te zijn met de Fransman.

Vorig jaar miste Christophe Laporte een groot deel van het voorjaar en dit jaar zou het wel eens kunnen zijn dat hij niet in actie zal komen.

“Christophe is niet fit genoeg om te koersen”, zegt ploegleider Maarten Wynants van Visma Lease a Bike aan WielerFlits,

“En eigenlijk kunnen we nu ook nog niet echt een datum bepalen wanneer hij wel terugkomt. We hopen uiteraard zo snel mogelijk, maar ook Christophe moet goed genoeg zijn voordat hij terug in competitie kan komen.”

Nochtans had men gehoopt dat Laporte terug zou zijn voor Milaan-Sanremo, maar nu wordt zelfs getwijfeld aan het volledige voorjaar.

“Of het de naweeën zijn van zijn zware virusinfectie? Over medische zaken mag ik op basis van de privacywetgeving niet uitweiden”, klinkt het geheimzinnig. “Dat is moeilijk tegenwoordig. Laat ik zo zeggen: zijn probleem is nog niet opgelost.”

Wynants wil echter nog niet gezegd hebben dat het voorjaar van Laporte er nu al op zit. “Ik weet dat publiek en journalisten graag horen over de kans in percentages. Dat kunnen we niet. Christophe moet eerst fit zijn en dan kunnen we hem pas 100% belasten. Het zal er allemaal vanaf hangen hoe snel dat gebeurt. Waar hij nu staat? Dat is moeilijk om te zeggen.”