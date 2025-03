Hoe voelt Tadej Pogacar zich na zware val in Strade Bianche? Wereldkampioen komt met boodschap

Tadej Pogacar lijkt toch zonder problemen aan de start te staan van Milaan-Sanremo. De wereldkampioen viel twee weken geleden nog zwaar in de Strade Bianche.

Wereldkampioen Tadej Pogacar staat elk jaar als favoriet aan de start van Milaan-Sanremo, maar winnen lukte nog nooit voor de Sloveen. Vorig jaar stond Pogacar voor het eerst op het podium, hij werd toen derde.

Met een tweede zege op rij in de Strade Bianche zette Pogacar zijn favorietenrol kracht bij, maar de Sloveen ging ook zwaar tegen de grond. Pogacar liep daarbij geen breuken op, maar wel heel wat schaafwonden.

Pogacar kan zonder problemen trainen

Toch belemmerden die de Sloveen niet om te trainen. "Ik zat maandag na de Strade al opnieuw op de fiets en nam een paar rustigere dagen. Natuurlijk was ik een beetje stijf en had ik wat pijn, maar gelukkig voel ik me nu weer goed."

"Ik voel me klaar voor Milaan-Sanremo." Met een vijfde, vierde en derde plaats de voorbije drie jaar komt Pogacar de laatste jaren steeds dichter bij winst in Milaan-Sanremo, maar de succesformule heeft hij nog niet gevonden.



"Ik ken de finale van het parcours inmiddels heel goed. Er zijn een aantal scenario's mogelijk. We hopen de koers te kleuren. Het is een koers die we heel graag willen winnen", besluit de Sloveen nog.