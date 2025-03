Peulschil voor Kopecky en co: groot verschil tussen prijzengeld in Milaan-Sanremo voor mannen en vrouwen

Lotte Kopecky en co mogen zaterdag voor het eerst strijden om de zege in Milaan-Sanremo. Dat zal echter veel meer voor de eer zijn dan voor het prijzengeld.

Er staat zaterdag niet alleen de 116de editie van Milaan-Sanremo voor mannen op het programma, maar ook de allereerste editie voor vrouwen. In 2025 mogen ook zij het tegen elkaar opnemen op de Cipressa en de Poggio.

Met Demi Vollering, Lotte Kopecky, Elisa Longo Borghini, Lorena Wiebes, Elisa Balsamo, Juliette Labous, Marianne Vos, Puck Pieterse, Chloé Dygert en Kirsten Faulkner staan er heel wat toppers aan de start.

Weinig prijzengeld voor vrouwen in Milaan-Sanremo

Zij willen allemaal als eerste op de erelijst staan van Milaan-Sanremo. Want qua prijzengeld valt het tegen in de eerste editie voor vrouwen. De winnares mag met 2.256 euro naar huis, terwijl de winnaar bij de mannen krijgt 20.000 euro.

De nummer twee bij de vrouwen krijgt nog 1.692 euro, de derde 1.128 euro. De totale prijzenpot voor de top 20 bij de vrouwen bedraagt 10.260 euro. Dat is net iets meer dan de nummer twee krijgt bij de mannen. Die mannen verdelen zo'n 50.000 euro onder elkaar.

Het verschil in prijzengeld tussen de mannen en de vrouwen is dus bijzonder groot. In koersen van Flanders Classic is dat prijzengeld wel volledig gelijk getrokken. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen krijgt zowel bij de mannen als de vrouwen 20.000 euro.