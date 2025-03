José De Cauwer diept heel bijzonder verhaal op van dag dat hij ... teveel had gedronken

José De Cauwer is een man van vele verhalen. Hij heeft dan ook al heel wat meegemaakt in zijn carrière, zowel als renner, ploegleider, bondscoach als commentator. Een keertje was hij ... straalbezopen.

In Milaan - SanRemo leerde José De Cauwer de Negroni kennen, een typische Italiaanse drank. Negroni is een klassieke, uit Italië afkomstige cocktail met een bitterzoete smaak. Vermout, gin en campari zitten in de cocktail.

Negroni

"Ik heb de Negroni leren kennen, dat klopt ja. Dat gaan ze hier niet hebben", opende José De Cauwer een flink verhaal over hoe hij ooit met Michel Wuyts op stap was als commentator in Italië.

"Wuyts vroeg aan die barman of ze een Negroni hadden. En die Italianen natuurlijk meteen van 'ja, wij zijn specialisten, dit dat.' En dat was zo lekker dat we er een of twee te veel hebben gedronken."

Bezatten thuis? Neen

"Hoeveel we er gedronken hebben? Dat weet ik niet meer, dat ben ik vergeten", klonk het bij Sporza. "Nadien was het altijd overal wel eens proeven, maar het was nergens zo lekker als in SanRemo."

"Het is geen traditie geworden. Thuis ga ik ook nooit zeggen dat ik me eens ga bezatten in een Negroni", aldus nog De Cauwer heel eerlijk.