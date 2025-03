Tim Wellens twijfelde aan deelname voor Milaan - SanRemo en dit heeft hij daar over te zeggen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tadej Pogacar komt zaterdag in Milaan-SanRemo in actie. Het is zijn eerste koers sinds zijn valpartij en zege in de Strade Bianche. In de ploeg kwam er deze week nog een wijziging en er was sprake van mogelijk nog meer wijzigingen.

UAE Team Emirates liet een paar dagen geleden op zijn website weten dat het noodgedwongen een wissel moet doorvoeren in de ploeg die samengesteld werd voor Milaan-SanRemo. Brandon McNulty is niet van de partij. Wellens met kniepijn Hij werd ziek, vlak voor de slotrit van Parijs-Nice en wordt vervangen door Isaac Del Toro. Verder maken Vegard Stake Laengen, Nils Politt, Domen Novak, Jhonatan Narváez en Tim Wellens deel uit van de ploeg van de wereldkampioen. Ook die laatste twijfelde echter aan zijn deelname, zo blijkt. "Mijn voorbereiding op Milaan-SanRemo was niet ideaal, want ik had kniepijn. Maar 2 dagen geleden hebben we beslist dat mijn knie goed genoeg is om te starten." Koers hard maken Ook kopman Tadej Pogacar heeft te maken gekregen met een aantal problemen. "Vallen is nooit goed. Maar Tadej gaf in elk geval een goeie indruk tijdens de verkenning van La Primavera", klinkt het bij Sporza. "Natuurlijk willen we de koers zo hard mogelijk maken. Dat is geen geheim. Het zou niet slecht zijn als iedereen het wat koud heeft en afziet. Maar de laatste weersvoorspellingen geven droog weer."