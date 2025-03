Verzorgster Pidcock en 'Belgische mama' heeft stevig doel voor Milaan - SanRemo

De verrassing van de Strade Bianche? Dat was Tom Pidcock, die het Tadej Pogacar bij momenten echt wel moeilijk maakte. Rest de vraag of hij het de Sloveen ook op weg naar SanRemo moeilijk kan maken.

Tom Pidcock was een van de weinigen die Tadej Pogacar onderweg naar Siena kon volgen en het vuur aan de schenen kon uitleggen. Uiteindelijk zou hij ook tweede worden in die race.

Superknappe overwinning op komst?

Tot vreugd ook van Xenia De Roose, die mag gezien worden als de 'Belgische mama' van de Sloveense toprenner. Zij heeft nu over de zaak een boekje opengedaan.

"Tom start hoe dan ook om te winnen. Hij is enorm gefocust en voelt zich goed in zijn vel. De Strade zat in zijn hoofd, en dat was er ook aan te zien. Hij heeft daar echt lef getoond", aldus De Roose in Het Laatste Nieuws.

Veel lof voor Pidcock

De Vlaamse verzorgster is vol lof over wat de Brit liet zien: "Hij durfde het duel aan te gaan met Pogacar. Maar hij heeft nóg meer zijn zinnen gezet op Milaan-Sanremo. Hij gaat er met vertrouwen naartoe."

De Roose wordt zondag veertig jaar. Voor haar zou het dan ook hét verjaardagscadeau bij uitstek zijn als Pidcock zich op zaterdag tot winnaar zou kunnen gaan kronen.