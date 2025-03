Revanche na incident met Philipsen? Merlier klaar om te scoren, Soudal Quick-Step spreekt ambities uit

Maar liefst drie koersen op WorldTour-niveau staan er deze week op het programma in België. Woensdag mag de Classic Brugge-De Panne de spits afbijten.

Vorig jaar eindigde de Classic Brugge-De Panne in een massasprint. Merlier en Philipsen raakten betrokken in een klein incident in de massasprint, waar vooral Merlier toen zijn frustraties over uitte achteraf.

Dit jaar kan Merlier revanche nemen op Philipsen, want beide heren staan weer aan de start. Vraag is of Philipsen al hersteld zal zijn van zijn valpartij in Nokere Koerse van vorige week, in Milaan-Sanremo moest hij al snel passen.

Tim Merlier zit wel in een goede flow met begin maart nog twee ritzeges in Parijs-Nice. De Europese kampioen krijgt ook een stevig team in steun mee met Ayco Bastiaens, Yves Lampaert, Luke Lamperti, Bert Van Lerberghe, Warre Vangheluwe en Jordi Warlop.

Geen waaiers in De Moeren in Classic Brugge-De Panne?

De drie passages door De Moeren, de laatste op 10 kilometer van de streep, zorgen in de Classic Brugge-De Panne altijd voor uitdagingen. Er wordt een lichte tegenwind voorspeld, echt ideaal voor waaiers is dat niet.

"Deze koers hangt normaal erg af van de wind, maar het is maar de vraag of dat dit jaar zo zal zijn. Op dit moment voorspellen de weersomstandigheden dat we een vrij rustige dag zullen hebben, perfect voor een massasprint", blikt ploegleider Iljo Keisse vooruit.

"Er staan ​​veel sterke snelle mannen aan de start, maar we kijken uit naar deze uitdaging. We gaan er met een heel goed team heen en we hebben vertrouwen in onze kansen om te vechten voor de overwinning."