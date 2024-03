Tim Merlier reageert gefrusteerd na akkefietje met Jasper Philipsen in Classic Brugge-De Panne

Tim Merlier heeft in de Classic Brugge-De Panne geen zevende zege van het seizoen kunnen pakken. De sprinter van Soudal Quick-Step was vooral boos op zijn ex-ploegmaat Jasper Philipsen.

In de massasprint zat Tim Merlier in het wiel van de Nederlander Danny van Poppel. Toen hij hem links voorbij wil gaan, duikt Philipsen met meer snelheid ook in dat gaatje. De twee konden zich als bij wonder nog recht houden.

"Als ik mijn sprint wil aangaan, krijg ik een duw van achteruit", zegt Merlier over het incident. "Ik zat met mijn wiel links van Danny van Poppel dus ik had geen plaats meer. Daarom bleef ik er achter hem hangen."

Merlier wil Philipsen de dood niet injagen

Al kon het volgens Merlier ook anders aflopen. "Met een paar gebroken sleutelbenen. Of nog erger... Als ik daar doorduw, dan gaat Jasper over de vangrail en ben ik de schuldige. Daardoor kon ik mijn sprint niet rijden… Maar ja, sprinten is een risico."

Na de meet maakte Merlier misbaar richting Philipsen. "Op het eerste moment wist ik niet eens dat het Jasper was. Het was vooral ontgoocheling. Misschien ben ik te braaf, maar ik wil ook niemand de dood injagen."

Het incident leek wel snel weer vergeten. Op het podium was er van spanning tussen Merlier en Philipsen niets merkbaar. Zondag wil Merlier in Gent-Wevelgem opnieuw een gooi doen naar winst.