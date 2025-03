Leven gered tijdens Milaan-Sanremo: "Ik kan dit helemaal niet toestaan"

Milaan-Sanremo was een sportieve hoogdag voor het wielrennen. Al leverde de koers niet voor iedereen veel blijdschap op.

In Milaan-Sanremo ging Martin Svrcek van Soudal-QuickStep in de afdaling van de Cipressa het decor in. Hij ging over de vangrail. Omdat hij alleen was en er geen auto’s in de buurt waren werd zijn valpartij niet opgemerkt.

De renner was gelukkig bij bewustzijn en kon via de wedstrijdradio om hulp roepen, waardoor hij snel de nodige hulp kreeg. Hij lag drie meter lager dan de openbare weg en had verschillende breuken opgelopen.

CEO Jurgen Foré houdt dan ook nog maar eens een pleidooi dat elke koers met oortjes wordt gereden, anders was dit misschien veel erger afgelopen. “Laten we technologie omarmen en het niet uit onze sport duwen”, aldus Foré aan Het Belang van Limburg.

“In deze tijden kunnen we niet racen zonder race-radio’s, we kunnen het gewoon niet. Als teammanager kan ik niet toestaan dat onze renners zonder oortjes racen. Het is een essentieel hulpmiddel om de renners veiligheidsinformatie te geven, maar ook om renners de mogelijkheid te geven om hulp te vragen als ze in de problemen komen.”